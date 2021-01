Der russische Präsident Putin hat seinen aserbaidschanischen Amtskollegen Aliyev

Ranghohe Vertreter der drei Länder würden über weitere Schritte sprechen, um Verkehrsverbindungen in der Region Berg-Karabach wiederherzustellen, teilte Putin in Moskau mit. Das Friedensabkommen vom November sei erfolgreich umgesetzt worden. Dieses hatte sechswöchige Kämpfe zwischen Aserbaidschan und Armenien beendet. Das aserbaidschanische Militär vertrieb armenische Kräfte und übernahm wieder die Kontrolle über weite Teile von Berg-Karabach. Bei den Gefechten wurden mehr als 6.000 Menschen getötet. Gemäß dem Friedensabkommen sind rund 2.000 russische Friedenssoldaten für fünf Jahre in Berg-Karabach stationiert.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.