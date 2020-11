Armenien hat Aserbaidschan ein weiteres Gebiet in der Konfliktregion Berg-Karabach zurückgegeben.

Die Übergabe von Kelbadschar ist der zweite Bezirk, der wieder unter aserbaidschanische Kontrolle kommt. Weitere sollen folgen. Einige Einwohner hatten ihre Häuser in Brand gesteckt, bevor sie sie verließen.



Der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan war Ende September wieder aufgeflammt. Bei den Kämpfen erzielte Aserbaidschan militärische Erfolge. Schließlich kam unter russischer Vermittlung ein Waffenruhe-Abkommen zustande, in dem sich Armenien verpflichtete, unter anderem einige der 1994 eroberten aserbaidschanischen Gebiete zurückzugeben.



In Aserbaidschan wurde dies als Sieg gefeiert. In Armenien gab es Demonstrationen gegen die Regierung, die dem Abkommen zugestimmt hat.

