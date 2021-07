Aserbaidschan hat 15 armenische Soldaten freigelassen, die nach dem erneuten Aufflammen des Konflikts um die Kaukasus-Region Berg-Karabach gefangengenommen worden waren.

Das Außenministerium in Baku teilte mit, der Schritt sei Teil einer von Russland vermittelten Vereinbarung und folge der Entscheidung der armenischen Regierung, Karten von Minenfeldern in dem Konfliktgebiet zu übergeben.



Die beiden Länder streiten seit Jahrzehnten um die Region, die völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört, aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt wird. Bei Kämpfen im vergangenen September wurden mehr als 6.000 Menschen getötet. Russland vermittelte eine Waffenstillstandsvereinbarung, nach der Armenien große Gebiete an Aserbaidschan abtreten musste.

