In der Kaukasus-Region Berg-Karabach hat die aserbaidschanische Armee mit der Übernahme zurückeroberter Gebiete begonnen.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Baku erreichten die Streitkräfte das Gebiet Agdam. Dieses muss Armenien gemäß dem Waffenstillstandsabkommen an Aserbaidschan übergeben.



Das Abkommen der verfeindeten Nachbarstaaten war in der vergangenen Woche unter russischer Vermittlung nach sechswöchigen schweren Kämpfen zustandegekommen. Es sieht vor, dass beide Kriegsparteien jene Gebiete behalten, in denen sie derzeit die Kontrolle haben. Für Armenien bedeutet das große Gebietsverluste, was unter der armenischen Bevölkerung teils harte Kritik an der Regierung ausgelöst hat.



Berg-Karabach ist mehrheitlich von armenischstämmigen Menschen bewohnt und war jahrzehntelang unter der Kontrolle Armeniens. Völkerrechtlich gehört es aber zu Aserbaidschan.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.