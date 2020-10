Im Konflikt um die Südkaukasus-Region Berg-Karabach haben die Konfliktparteien Armenien und Aserbaidschan direkte Gespräche aufgenommen.

Das russische Außenministerium in Moskau veröffentlichte ein Foto, das die Außenminister der beiden Staaten am Verhandlungstisch zeigt. Aserbaidschans Präsident Alijew bezeichnete die Gespräche als letzte Gelegenheit, um zu einer friedlichen Lösung in dem Konflikt zu kommen.



Berg-Karabach ist seit Jahrzehnten umkämpft. Die Region wird mehrheitlich von armenisch-stämmigen Menschen bewohnt, gehört völkerrechtlich aber zu Aserbaidschan. Das überwiegend muslimische Aserbaidschan wird von der Türkei unterstützt, das überwiegend christliche Armenien von Russland.

