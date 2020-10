Ungeachtet internationaler Appelle zur Einhaltung der neuen Waffenruhe dauern die Kämpfe um die Südkaukasusregion Berg-Karabach an.

Aserbaidschan und Armenien warfen sich gegenseitig massiven Beschuss in der Konfliktregion vor. Die Behörden der nicht anerkannten Republik Berg-Karabach teilten mit, dass es Raketen- und Artilleriefeuer von aserbaidschanischer Seite gebe. Das Verteidigungsministerium in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku wiederum warf Armenien vor, zuerst geschossen zu haben.



Die Außenminister beider Länder hatten unter russischer Vermittlung in Moskau am Wochenende eine Waffenruhe vereinbart. Diese ist jedoch seit Inkrafttreten brüchig.

