Die Waffenruhe in der Konfliktregion Berg-Karabach ist offenbar brüchig.

Aserbaidschan und die von Armenien unterstützte Karabach-Armee warfen sich gegenseitig vor, zuerst provoziert und schließlich geschossen zu haben. Beide Seiten meldeten mehrere Verletzte. Die Berichte sind von unabhängiger Seite nicht zu überprüfen. Erst am Freitag hatte Aserbaidschan den Kriegszustand in der Südkaukasusregion aufgehoben. Der seit Jahrzehnten schwelende Konflikt war Ende September abermals eskaliert und wurde erst durch Vermittlung Russlands beendet.



Auf beiden Seiten sollen mehr als 4.600 Menschen getötet worden sein. Um die vereinbarte Waffenruhe zu kontrollieren, hatte Russland Soldaten in der Region stationiert.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.