Deutsche Prominente aus Politik, Kultur und Kirche haben den Bundestag aufgerufen, sich stärker für eine Ende der Kämpfe in der Kaukasusregion Berg-Karabach zu engagieren.

In einem offenen Brief fordern sie die Abgeordneten auf, sich für einen sofortigen Waffenstillstand sowie eine neue multilaterale Friedensinitiative stark zu machen. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem die Politiker Cem Özdemir von den Grünen und Dietmar Bartsch von der Linkspartei, der Publizist Günter Walraff, Benediktinerpater Anselm Grün, Schauspielerin Katharina Thalbach und Bergsteiger Reinhold Messner. Sie plädieren zudem für einen sofortigen Stopp deutscher Waffenlieferungen an die Türkei und massive politische Sanktionen für - Zitat - die "anti-armenischen Kriegstreiber".



Berg-Karabach wird mehrheitlich von armenisch-stämmigen Menschen bewohnt, gehört völkerrechtlich aber zu Aserbaidschan.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.