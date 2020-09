Die Eskalation in der Kaukasusregion Berg-Karabach wird nach Angaben von Diplomaten den UNO-Sicherheitsrat beschäftigen.

Die Initiative für die Dringlichkeitssitzung sei von Deutschland und Frankreich ausgegangen, hieß es am Sitz der Vereinten Nationen in New York. Mehrere weitere europäische Länder hätten diese unterstützt.



Die beiden ehemaligen Sowjetrepubliken Armenien und Aserbaidschan streiten seit Jahrzehnten um die mehrheitlich von Armeniern bewohnte Region Berg-Karabach. Jetzt ist der militärische Konflikt nach Jahren relativer Ruhe wieder neu aufgeflammt. Bei den Kämpfen sollen zahlreiche Menschen getötet worden sein.

