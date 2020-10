Trotz einer vereinbarten Waffenruhe ist die Hauptstadt der Kaukasusregion Berg-Karabach erneut von Explosionen erschüttert worden.

Daraufhin seien Alarmsirenen ertönt, berichteten Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP. Zudem meldeten aserbaidschanische Medien Artillerieangriffe der armenischen Seite auf die Stadt Ganja im Westen des Landes.



Russland forderte die verfeindeten Nachbarländer Armenien und Aserbaidschan auf, sich an die vereinbarte Waffenruhe zu halten. Außenminister Lawrow habe darüber in Telefonaten mit seinen Kollegen der beiden Länder gesprochen, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Armenien und Aserbaidschan hatten in stundenlangen Verhandlungen in Moskau einer Feuerpause zugestimmt. Sie gilt seit gestern Vormittag.



Berg-Karabach ist seit Jahrzehnten zwischen Armenien und Aserbaidschan umstritten.

