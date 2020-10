Kurz vor dem Inkrafttreten der Waffenruhe in Berg-Karabach hat es in der Kaukasusregion offenbar erneut schwere Gefechte gegeben. Ein Vertreter der pro-armenischen Regionalregierung schrieb auf Twitter, Aserbaidschan habe zivile Gebiete in der Hauptstadt Stepanakert mit Raketen beschossen. Das aserbaidschanische Außenministerium meldete seinerseits Angriffe auf bewohnte Gebiete durch armenische Streitkräfte.

Die Waffenruhe ist seit 10 Uhr in Kraft. Sie wurde in der vergangenen Nacht nach Gesprächen in Moskau ausgehandelt. Beide Seiten hätten den Beginn "ernsthafter Verhandlungen" über die Zukunft der Region vereinbart, teilte der russische Außenminister Lawrow mit. Russland vermittelt in dem Konflikt. Das Land gilt als Verbündeter Armeniens, während Aserbaidschan von der Türkei unterstützt wird.

Brok (CDU): Verhandlungen nicht alleine Russland überlassen

Der langjährige Abgeordnete im EU-Parlament, Brok, warnte davor, Russland die Verhandlungen allein zu überlassen. Die Russen hätten kein Interesse daran, den Konflikt langfristig zu lösen. Es brauche stattdessen mehr Initiative aus Brüssel, forderte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.

Seit Jahrzehnten umkämpft

Berg-Karabach ist seit Jahrzehnten umkämpft. Die Region, die etwa doppelt so groß ist wie das Saarland, wird mehrheitlich von armenisch-stämmigen Menschen bewohnt, gehört völkerrechtlich aber zu Aserbaidschan. Bei den jüngsten Kampfhandlungen sollen hunderte Menschen ums Leben gekommen sein. Insgesamt wird die Zahl der Opfer seit Beginn des Konflikts nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 90er Jahre mit rund 30.000 angegeben.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.