Angesichst der anhaltenden Kämpfe in Berg-Karabach hat der EU-Außenbeauftragte Borrell Armenien und Aserbaidschan aufgefordert, sich an die vereinbarte Waffenruhe zu halten.

Borrell äußerte sich besorgt über die Entwicklung und verlangte zudem von den Konfliktparteien, Verhandlungen unter der Schirrmherrschaft der Minsk-Gruppe aufzunehmen. Diese besteht aus den USA, Frankreich und Russland. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, gegen die seit gestern geltende Waffenruhe verstoßen zu haben. Die Angaben lassen sich nicht von unabhängigen Quellen bestätigen.



Der Kaukasus-Experte der Heinrich-Böll-Stiftung in Georgien, Stefan Meister, sagte im Deutschlandfunk, es sei nicht zu erwarten gewesen, dass es zu einem echten Waffenstillstand komme werde. Er verwies darauf, dass sich beide Seiten unnachgiebig zeigen. Zudem betonte der Politologe, in dem Konflikt habe sich etwas Grundlegendes verändert, weil die Türkei auf aserbaidschanischer Seite stärker eingreife. Ferner sei Russland zwar Verbündeter Armeniens, liefere aber Waffen an beide Konfliktparteien. Moskau präsentiere sich zwar als ehrlicher Makler, instrumentalisiere den Konflikt aber. Letztlich würden externe Kräfte nicht über das Ende der Kämpfe entscheiden, betonte Meister.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.