Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat sich besorgt über die Entwicklung im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Berg-Karabach gezeigt.

Angesichts der Berichte über anhaltende militärische Aktivitäten rief Borrell beide Seiten auf, sich an die vereinbarte Waffenruhe zu halten. Zudem forderte er Armenien und Aserbaidschan dazu auf, Verhandlungen unter der Schirrmherrschaft der Minsk-Gruppe aufzunehmen. Diese besteht aus den USA, Frankreich und Russland.



Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, gegen die seit gestern geltende Waffenruhe verstoßen zu haben. Die Angaben lassen sich nicht von unabhängigen Quellen bestätigen. Russlands Außenminister Lawrow mahnte in einem Telefonat mit seinem türkischen Kollegen Cavusoglu die Einhaltung der Feuerpause an. Moskau gilt als Schutzmacht Armeniens, Ankara unterstützt dagegen Aserbaidschan. Der Konflikt im Kaukasus existiert seit Jahrzehnten. Die Kämpfe um Berg-Karabach waren Ende September wieder aufgeflammt.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.