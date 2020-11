Frankreich begrüßt die Waffenruhe für die Kaukasusregion Berg-Karabach und dringt darauf, im Zuge einer politischen Lösung die Interessen Armeniens zu wahren.

Der Elysée-Palast teilte in Paris mit, man setze die Gespräche darüber mit Russland fort und strebe eine langfristige Vereinbarung an. Es müsse gewährleistet werden, dass die Armenier unter guten Bedingungen in der Konfliktregion leben könnten. Auch müssten zehntausende Menschen zurückkehren dürfen, die vor den jüngsten Kämpfen geflohen sein.



Armenien und Aserbaidschan hatten gestern unter russischer Vermittlung ein Ende der Kampfhandlungen vereinbart. Berg-Karabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber von armenischen Kräften kontrolliert. Ende September waren dort wieder Gefechte ausgebrochen.



In dem Konflikt um Berg-Karabach steht Russland an der Seite Armeniens, während Aserbaidschan auf die Unterstützung der Türkei zählen kann. Das französische Präsidialamt forderte Ankara auf, jedwede Provokation zu unterlassen, die den Waffenstillstand gefährden könnte.

