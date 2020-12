Fünf Wochen nach Ende der Kampfhandlungen in Berg-Karabach zwischen Aserbaidschan und Armenien hat ein Gefangenenaustausch begonnen.

Behörden in Baku nannten die Namen von zwei Gefangenen, die nach Aserbaidschan zurückgekehrt seien. Das russische Verteidigungsministerium sprach von zwölf zurückgekehrten Aserbaidschanern. Armenien berichtete von 44 Landsleuten, die in Eriwan gelandet seien.



Nach sechswöchigen schweren Kämpfen mit mehr als 4.600 Toten war am 9. November unter russischer Vermittlung ein Waffenstillstand erzielt worden. Aserbaidschan gewann die Kontrolle über Teile der Enklave Berg-Karabach, die zuvor faktisch von Armenien verwaltet wurde.

