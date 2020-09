In der Kaukasus-Region Berg-Karabach gibt es neue Kämpfe. Armenien hat den Kriegszustand ausgerufen und die Generalmobilmachung verkündet. Damit droht ein seit Jahrzehnten schwelender Konflikt wieder zu eskalieren. Wir beantworten die wichtigen Fragen dazu.

Wo liegt Berg-Karabach?

Es handelt sich um eine Bergregion im Südosten des Gebirgszuges des Kleinen Kaukasus. In der Region leben etwa 150.000 Menschen, mehrheitlich handelt es sich dabei heute um Armenier. Berg-Karabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, ein Teil der Region ist aber von Armenien besetzt. Die beiden Länder Armenien und Aserbaidschan sind auch die Hauptkonfliktparteien in dieser Auseinandersetzung.

Worum geht es bei dem Konflikt?

Sowohl Armenien als auch Aserbaidschan erheben Anspruch auf die Region. Zudem gibt es Autonomiebestrebungen innerhalb von Berg-Karabach. 1991 wurde die Republik Berg-Karabach ausgerufen, die 2017 in Republik Arzach umbenannt wurde. Von der internationalen Gemeinschaft wird diese Republik nicht anerkannt; sowohl die Vereinten Nationen wie auch der Europarat betrachten die Region Berg-Karabach als Bestandteil Aserbaidschans.

Warum ist der Konflikt so schwer beizulegen?

Weil er weit in die Vergangenheit zurückreicht und zahlreiche Versuche, ihn dauerhaft zu lösen, gescheitert sind. Bereits nach der Oktoberrevolution 1917 erhoben sowohl Aserbaidschan wie auch Armenien Anspruch auf die Region. Schon damals kam es zu heftigen Kämpfen. Daraufhin griff die sowjetische Rote Armee ein und die Sowjetunion teilte die Region in zwei Gebiete auf. Kerngebiet war die so genannte "Autonome Oblast Berg-Karabach", der Rest der Region wurde in die Sowjetrepublik Aserbaidschan eingegliedert.



1988, noch vor dem Ende der Sowjetunion, eskalierte der Konflikt erneut. Obwohl die Zentralregierung in Moskau Truppen schickte, konnte sie den Konflikt nicht dauerhaft befrieden. Nach dem Ende der Sowjetunion 1991 flammte der Konflikt erneut auf; erst 1994 wurde ein Waffenstillstand vereinbart, seitdem gab es aber immer wieder einzelne Kämpfe.

Wer hat noch alles ein Interesse an der Region?

Angrenzende Staaten sind Georgien, Russland, der Iran und die Türkei. Aus der Türkei gab es schnell eine Reaktion auf die neuesten Kämpfe, das Land stellte sich umgehend an die Seite des islamisch geprägten Aserbaidschans. Der Sprecher der türkischen Regierungspartei AKP, Celik, verurteilte per Twitter Armeniens Angriff auf Aserbaidschan und nannte ihn "eine weitere armenische Provokation". Er erklärte, die Türkei werde Aserbaidschan beistehen.



Auch Russland spielt eine wichtige Rolle in dem Konflikt - das Land hat in Armenien Soldaten und Waffen stationiert und gilt als Schutzmacht des christlich geprägten Armeniens. Russland hat die Konfliktparteien zu einem sofortigen Ende der Kampfhandlungen aufgefordert. Außenminister Lawrow führe intensive Gespräche, teilte sein Ministerium in Moskau mit. Beide Länder müssten an den Verhandlungstisch zurückkehren.

Wie reagiert die Europäische Union?

Von der Europäischen Union kommen in erster Linie Appelle an die beiden Konfliktparteien. So hat EU-Ratschef Michel und der Europarat Armenien und Aserbaidschan aufgefordert, die Gefechte sofort zu beenden. Der einzige Ausweg sei die unverzügliche Rückkehr zu Verhandlungen ohne Vorbedingungen. Die Generalsekretärin des Europarats, Buric, erklärte, beide Länder sollten Verantwortung übernehmen und Zurückhaltung üben. Beim Beitritt zum Europarat hätten sie sich verpflichtet, den Konflikt mit friedlichen Mitteln zu lösen. Diese Verpflichtung sei strikt einzuhalten, so Buric.

