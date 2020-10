Im militärischen Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan in der Kaukasus-Region Berg-Karabach sind nach Angaben von Frankreichs Präsident Macron auch syrische Dschihadisten im Einsatz.

Dies sei eine schwerwiegende neue Tatsache, welche die Situation verändere, sagte Macron in Brüssel. Frankreich gehört zusammen mit Russland und den USA zur sogenannten Minsk-Gruppe, die versucht, den Konflikt in Berg-Karabach zu entschärfen. In einer gemeinsamen Erklärung forderten Macron sowie Russlands Staatschef Putin und US-Präsident Trump die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten. Ungeachtet internationaler Aufrufe zur Zurückhaltung gingen die Kämpfe in Berg-Karabach weiter. Dabei wurden seit vergangenem Sonntag mehr als hundert Menschen getötet, unter ihnen auch Zivilisten.

