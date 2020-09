Bundeskanzlerin Merkel hat Armenien und Aserbaidschan zu einem Waffenstillstand im Konflikt um Berg-Karabach aufgefordert.

Merkel telefonierte mit dem armenischen Ministerpräsidenten Paschinjan und dem aserbaidschanischen Päsidenten Aliyev, wie Regierungssprecher Seibert in Berlin mitteilte. Die Kanzlerin habe deutlich gemacht, dass ein Waffenstillstand und Verhandlungen dringlich seien. Basis dafür könnte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sein.



In der Region im Südkaukasus gibt es seit Sonntag wieder Kämpfe, es sind die schwersten seit Jahren. Armenien und Aserbaidschan haben den Kriegszustand verhängt.

Menschen sollen in Frieden leben

Im Deutschlandfunk kommentierte unser Korrespondent Thielko Grieß zuletzt, das Schachspiel der Mächte "findet im Südkaukasus real statt – und es ist grausam, reißt Menschen in den Tod, sorgt für neue Gräber. Die Geschichte von Bergkarabach und der Völker, die in der Region leben, kennt unendliches Leid, unendliche Tragik. Deshalb ist der dringlichste Wunsch: Eröffnet auch den Menschen, die dort heute ihr Leben meistern und führen müssen und wollen, die Möglichkeit, irgendwann mehr Frieden genießen zu können – ohne die ewige, schlimme Angst vor dem nächsten Beschuss, vor der nächsten Explosion."

Diese Nachricht wurde am 29.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.