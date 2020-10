Angesichts weiterer Gefechte um die Kaukasusregion Berg-Karabach hat Russlands Verteidigungsminister Schoigu zur Einhaltung der Waffenruhe aufgerufen.

Nach offiziellen Angaben aus Moskau führte Schoigu in dieser Angelegenheit Telefonate mit seinen armenischen und aserbaidschanischen Kollegen Tonojan und Hasanov. Deren Länder stehen sich in dem Konflikt gegenüber. Vor vier Tagen war eine Feuerpause vereinbart worden. Die beiden früheren Sowjetrepubliken kämpfen seit Jahrzehnten um die Region, in der rund 145.000 Menschen leben. Berg-Karabach wird von Armenien kontrolliert, gehört aber völkerrechtlich zum islamisch geprägten Aserbaidschan.

