Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa will so bald wie möglich wieder Beobachter im Kriegsgebiet Berg-Karabach einsetzen.

Sie stünden bereit, sobald es die Lage wieder erlaube, sagte der OSZE-Sondergesandte für die Region, Kasprzyk, in Wien. Er stehe mit den Konfliktparteien in Kontakt. Bei einem Sondertreffen tauschten sich Diplomaten der OSZE-Mitgliedstaaten über die Lage in dem Konflikt im Südkaukasus aus.



Armenien wirft der Türkei vor, ein armenisches Militärflugzeug abgeschossen zu haben. Die Türkei wies den Vorwurf zurück und nannte die Äußerungen des Verteidigungsministeriums in Eriwan Propaganda. Auch das Militär in Aserbeidschan widersprach. Aserbaidschan erhält nach eigenen Angaben keine militärische Unterstützung aus der Türkei. Nach armenischer Darstellung wurde das Kampfflugzeug von einer türkischen F-16 abgeschossen. Dabei sei der Pilot getötet worden.



Die Kämpfe zwischen Armenien und Aserbaidschan um Berg-Karabach dauern seit Sonntag an. Auf beiden Seiten gab es zahlreiche Tote und Verletzte.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.