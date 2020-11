Nach der Vereinbarung einer Waffenruhe für Berg-Karabach sieht der Leiter des Südkaukasus-Büros der Heinrich-Böll-Stiftung, Meister, wenig Hoffnung auf Versöhnung zwischen Armenien und Aserbaidschan.

Im Deutschlandfunk sagte er, das Hauptproblem in der Region sei der Hass auf den anderen. Die vielen Toten auf beiden Seiten hätten diesen Hass nun weiter verstärkt. In Armenien sieht Meister zudem die Gefahr eines erstarkenden Nationalismus. Zivilgesellschaftliche Akteure würden derzeit an den Rand gedrängt, Nationalisten forderten, die Kämpfe bis zum Ende fortzusetzen. Die Frage sei nun, ob der demokratisch gewählte Premierminister Paschinjan die Situation politisch überlebe.



Unterdessen verlegte Russland weitere Truppen in die Kaukasus-Region. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau landeten dort zahlreiche Transportflugzeuge. In dem Abkommen zwischen Armenien und Aserbaidschan ist vorgesehen, dass russische Soldaten die Vereinbarung überwachen. Berg-Karabach wird seit langem von armenischen Kräften kontrolliert, gehört völkerrechtlich jedoch zu Aserbaidschan. Während Armenien in dem Konflikt von Russland unterstützt wird, erhält Aserbaidschan Hilfe der Türkei. UNO-Generalsekretär Guterres teilte in New York mit, er sei "erleichtert" über die gestern getroffene Vereinbarung zum Ende der Kampfhandlungen.

