Russland und die Türkei dringen auf die Einhaltung der für die Kaukasusregion Berg-Karabach vereinbarten Waffenruhe.

Nach einem Telefonat zwischen den Präsidenten beider Länder, Erdogan und Putin, erklärte der Kreml, man müsse alles tun, um das Blutvergießen zu beenden. Putin habe die Hoffnung geäußert, dass die Türkei einen konstruktiven Beitrag zur Deeskalation des Konflikts leisten werde.



Am vergangenen Samstag war unter russischer Vermittlung eine Waffenruhe vereinbart worden. Trotzdem kommt es seit Tagen immer wieder zu neuen Gefechten.



Berg-Karabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber von Armenien kontrolliert. In dem Konflikt steht die Türkei auf der Seite Aserbaidschans, Armenien sieht Russland als Schutzmacht an.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.