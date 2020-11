Nach der Vereinbarung über ein Ende der Kämpfe um Berg-Karabach sind russische Soldaten in der Kaukasusregion eingetroffen.

Das teilte das Verteidigungsministerium heute früh in Moskau mit. Die Soldaten sollen den Waffenstillstand überwachen. Er gilt seit einigen Stunden. Bislang wurden keine weiteren Gefechte zwischen aserbaidschanischen und armenischen Einheiten mehr gemeldet. Die Vereinbarung über ein Ende der Kampfhandlungen zwischen beiden Seiten war gestern Abend unter Vermittlung von Kremlchef Putin zustande gekommen. Sie sieht die Entsendung von knapp 2.000 russischen Soldaten vor. Vor allem in Armenien hatte die Nachricht vom Ende der Kämpfe Proteste ausgelöst. In der Hauptstadt Eriwan kam es in der vergangenen Nacht zu Ausschreitungen. Demonstranten besetzten den Regierungssitz und das Parlament.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.