Wenige Stunden nach der Vereinbarung einer Waffenruhe für die Kaukasus-Region Berg-Karabach hat Russland mit der Verlegung von Truppen und Gerät in das Gebiet begonnen.

Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte Videoaufnahmen von 22 Transportflugzeugen im Einsatz. In dem Abkommen zwischen Armenien und Aserbaidschan ist vorgesehen, dass russische Soldaten die Vereinbarung überwachen.



Berg-Karabach wird seit Langem von armenischen Kräften kontrolliert, gehört völkerrechtlich jedoch zu Aserbaidschan. Während Armenien in dem Konflikt von Russland unterstützt wird, erhält Aserbaidschan Rückhalt aus der Türkei.



UNO-Generalsekretär Guterres teilte in New York mit, er sei "erleichtert" über die Vereinbarung zum Ende der Kampfhandlungen.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.