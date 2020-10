Russlands Staatschef Putin hat einen sofortigen Waffenstillstand im Konflikt um die Südkaukasus-Region Berg-Karabach gefordert.

In einem Telefonat mit Armeniens Regierungschef Paschinjan diskutierten beide Politiker die Lage in der Krisenregion, die zu schweren Opfern geführt habe, wie der Kreml mitteilte. Seit Beginn der Kämpfe um Berg-Karabach vor mehr als einer Woche sind mindestens 245 Menschen getötet worden. Armenien und Aserbaidschan werfen sich gegenseitig gezielte Angriffe auf die Zivilbevölkerung vor.



In einer gemeinsamen Erklärung äußerten sich am Abend auch die Außenminister Frankreichs, Russlands und der USA zu dem Konflikt. Sie nannten die Gewalt eine inakzeptable Bedrohung für die Stabilität der Region.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.