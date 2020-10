Der UNO-Sicherheitsrat hat die Konfliktparteien in Berg-Karabach aufgerufen, die Kämpfe sofort einzustellen und die vereinbarte Waffenruhe einzuhalten.

Bei einer Sondersitzung in New York stellten sich alle 15 Mitglieder des Gremiums hinter einen ensprechenden Appell von UNO-Generalsekretär Guterres. Die Sitzung war von Russland, Frankreich und den USA einberufen worden. Die drei Staaten leiten die sogenannte Minsk-Gruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die 1992 zur Entschärfung des Konflikts um Berg-Karabach eingerichtet worden war.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.