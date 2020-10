Die USA, Russland und Frankreich haben in einer gemeinsamen Erklärung die Gewalt in der Konfliktregion Berg-Karabach verurteilt.

Die Präsidenten Trump, Putin und Macron forderten zudem die sofortige Einstellung der Kampfhandlungen und die Aufnahme diplomatischer Verhandlungen zwischen Armenien und Aserbaidschan. Das teilte der Kreml in Moskau mit. Die drei Staaten leiten die sogenannte Minsk-Gruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die seit 1992 in dem Konflikt vermittelt.



Die Türkei, die Aserbaidschan unterstützt, lehnte eine Vermittlung der USA, Russlands und Frankreichs ab. Zur Begründung sagte Präsident Erdogan in Ankara, die Länder hätten das Problem seit 30 Jahren vernachlässigt. Deshalb sei man jetzt mit diesen Entwicklungen konfrontiert. Mit dem Thema befasst sich auch der EU-Gipfel in Brüssel. Im Entwurf der Abschlusserklärung wird ebenfalls ein Ende der Gewalt gefordert.



Nach Angaben des armenischen Verteidigungsministeriums haben sich die Kämpfe in der Krisenregion verstärkt. Aserbaidschan zufolge gab es während der gesamten vergangenen Nacht Gefechte. Der Konflikt war am vergangenen Sonntag wieder aufgeflammt.

