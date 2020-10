In der umstrittenen Region Berg-Karabach im Südkaukasus sind nach armenischen Angaben 19 weitere Soldaten getötet worden.

Seit Beginn der Kämpfe Ende September mit aserbaidschanischen Streitkräften seien damit 729 Militärangehörige ums Leben gekommen, teilte das Verteidigungsministerium in Eriwan mit. Trotz der von Russland vermittelten Waffenruhe zwischen Armenien und Aserbaidschan gab es heute wieder Gefechte. Die Konfliktparteien warfen sich gegenseitig vor, gegen die Feuerpause verstoßen zu haben.



Russlands Außenminister Lawrow forderte beide Seiten erneut auf, sich an die Vereinbarung zu halten. Die Bemühungen um eine politische Lösung müssten erheblich verstärkt werden, sagte er in Moskau. Zugleich sprach sich Lawrow für eine Überwachung der Waffenruhe aus.

