Die Waffenruhe in der zwischen Armenien und Aserbaidschan umstrittenen Region Berg-Karabach ist weiterhin brüchig.

Bei einem Bombenangriff auf die aserbaidschanische Stadt Gandscha in der Nacht zum Sonntag wurden laut der Regierung in Baku neun Menschen getötet. Die Angaben lassen sich jedoch nicht von unabhängigen Quellen bestätigen. Im Tagesverlauf kam es laut Medienberichten, die sich auf Augenzeugen berufen, zu erneutem Beschuss von beiden Seiten. Russlands Außenminister Lawrow mahnte in einem Telefonat mit seinem türkischen Kollegen Cavusoglu die Einhaltung der Feuerpause an. Moskau gilt als Schutzmacht Armeniens, Ankara unterstützt dagegen Aserbaidschan. Auch Papst Franziskus richtete einen entsprechenden Appell an die Konfliktparteien. Er bete für die Opfer der Kämpfe und für alle, deren Leben in Gefahr sei.



Der Konflikt im Kaukasus existiert seit Jahrzehnten. Die Kämpfe um Berg-Karabach waren Ende September wieder aufgeflammt; beide Länder geben sich gegenseitig die Schuld.

