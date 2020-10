Aus der Kaukasusregion Berg-Karabach werden weitere Kämpfe gemeldet.

Die Hauptstadt Stepanakert sei mit Raketen angegriffen worden, teilte das armenische Verteidigungsministerium mit. Zudem seien Wohngebiete beschossen worden. Mehrere Soldaten und Zivilisten kamen demnach ums Leben. Die Behörden machten Aserbaidschan für die Angriffe verantwortlich. Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium wies die Vorwürfe zurück.



Der russische Außenminister Lawrow verlangte erneut eine Waffenruhe. In dem Konflikt steht Russland an der Seite Armeniens, während die Türkei Aserbaidschan unterstützt. Nato-Generalsekretär Stoltenberg forderte die Türkei bei einem Treffen mit Außenminister Cavusoglu in Ankara auf, für Deeskalation zu sorgen.

