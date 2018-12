Der Paritätische Wohlfahrtsverband weist anlässlich des Endes des deutschen Steinkohlebergbaus auf wachsende soziale Problemen im Ruhrgebiet hin.

In den vergangenen zehn Jahren sei der Anteil der Menschen mit einem Einkommen unterhalb der Schwelle zur Armutsgefährdung um 30 Prozent gestiegen, sagte Landesgeschäftsführer Woltering der Deutschen Presse-Agentur. Ein großes Problem für das Ruhrgebiet sei der Mangel an gut bezahlten Arbeitsplätzen. Die Jobs im Bergbau seien zwar hart, aber auskömmlich gewesen. Viele Arbeitsplätze, die gekommen seien, reichten dagegen zum Lebensunterhalt nicht mehr aus. Das Ruhrgebiet brauche daher viel mehr Investitionen, betonte Woltering.



Morgen wird die Kohle-Förderung auf der letzten verbliebenen Zeche Prosper-Haniel in Bottrop eingestellt. Damit endet die mehr als 150-jährige Geschichte dieses Industriezweigs.