Die Präsidentin des Umweltbundesamts, Krautzberger, hat gefordert, den Bergbau in Deutschland zum weltweiten Vorbild für Umwelt- und Sozialstandards zu machen.

Bei einer Konferenz des Umweltbundesamtes (UBA) zum Thema Rohstoffe schlug sie vor, den Abbau von Zink, Indium oder Kupfer im Erzgebirge zu fördern. Dort könne man mit gutem Beispiel vorangehen. Als einer der weltweit größten Importeure von Metallen trage Deutschland auch Verantwortung für die ökologischen Folgen.

Krautzberger forderte daher auch die Bundesregierung auf, gemeinsam mit der Europäischen Union auf international verbindliche Umwelt- und Sicherheitsstandards vom Bergwerk bis zur Aufbereitung der Rohstoffe zu drängen. Die Rohstoffgewinnung habe für die Umwelt und die Gesundheit von Mitarbeitern und Anwohnern von Bergwerken und Aufbereitungsanlagen oft schwerwiegende Folgen.



Laut UBA reichen sie vom hohen Energie- und Wasserverbrauch über die Auswaschung von Schwermetallen oder Radioisotopen in den Boden oder ins Grundwasser bis zu schweren Unfällen durch unsachgemäßen Minenbetrieb wie jetzt an der Vale-Mine in Brasilien. Krautzberger sagte, unterlassener Umweltschutz könne zum unkalkulierbaren Kostentreiber für die auf Rohstoffe angewiesenen Unternehmen werden: „Beim Umweltschutz zu sparen, wäre volkswirtschaftlich äußerst kurzsichtig.“



Der Rohstoffbedarf steigt seit Jahren stetig, weil für die Herstellung elektronischer Geräte und Akkus immer mehr Metalle gebraucht werden. Das Umweltbundesamt geht zum Beispiel davon aus, dass der Lithiumbedarf weltweit bis 2050 im Vergleich mit 2013 auf das 12-fache ansteigen könnte.