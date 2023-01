Australien

An der Suche beteiligen sich die Feuerwehr, die Polizei von Western Australia, das Gesundheitsministerium und Experten. (PR IMAGE / EVAN COLLIS)

Sie gehörte zu einem Gerät, das vermutlich beim Transport zwischen einem Bergbaugebiet und der Stadt Perth am 10. Januar herunterfiel. Das Verschwinden wurde am Freitag öffentlich gemacht. Die Kapsel ist acht mal sechs Millimeter groß. Sie enthält Cäsium-137 und gibt gefährliche radioaktive Strahlung ab, deren Menge in etwa zehn Röntgenaufnahmen pro Stunde entspricht. Wer sich dem zu lange aussetzt, läuft Gefahr, Krebs zu bekommen.

Die australische Bundesregierung und andere australische Staaten wurden gebeten, bei der Suche zu helfen. Autofahrer wurden gewarnt, dass die Kapsel womöglich in einem ihrer Reifen stecken könnte.