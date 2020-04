In mehreren Bundesländern haben Menschen heute an die Befreiung von Konzentrationslagern vor 75 Jahren erinnert.

Der Befreiung des KZ Bergen-Belsen wurde in kleinem Rahmen gedacht. Es war im April 1945 von britischen Soldaten befreit worden. Niedersachsens Ministerpräsident Weil forderte ein konsequentes Vorgehen gegen Antisemitismus, Rassismus und Unterdrückung. Bergen-Belsen bleibe eine offene Wunde der Geschichte.



In Berlin gab es einen christlich-jüdischen Gottesdienst für die Konzentrationslager Sachsenhausen und Ravensbrück, die durch die Rote Armee befreit wurden. Außerdem wurden Videobotschaften von Überlebenden und Politikern veröffentlicht - unter anderem von Bundesaußenminister Heiko Maas. Er sagte, heute lebe das Gift des Hasses und des Antisemitismus wieder auf.



Die ursprünglich geplanten Gedenkfeiern mussten wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt und auf das nächste Jahr verschoben werden. Mehr zum Holocaust-Gedenken in Coronazeiten im Bericht unseres Landeskorrespondenten Alexander Budde.