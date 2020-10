Im sogenannten Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach ist ein zentraler Angeklagter zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden.

Zudem ordnete das Landgericht Köln die anschließende Unterbringung des 43-Jährigen in der Sicherungsverwahrung an. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann seiner 2017 geborene Tochter immer wieder sexuelle Gewalt angetan hatte. Den Großteil der Taten habe er mit seinem Smartphone dokumentiert und Aufnahmen an gleichgesinnte Chat-Partner weitergeleitet. Seine Verhaftung gilt als Auslöser der inzwischen 30.000 Spuren zu pädo-kriminellen Verdächtigen bundesweit.



Das Landgericht Mönchengladbach hatte Mitte September bereits zwei Angeklagte wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs zu dreizehneinhalb und vierzehneinhalb Jahren Haft verurteilt.

Kinderschützer erhoffen sich Signalwirkung durch Urteil

Die Geschäftsführerin der Initiative Innocence in Danger, von Weiler, sagte im Vorfeld der Entscheidung, sie verspreche sich von dem Urteil mehr Sensibilität für das Thema. Es sollte davon das Signal an die Gesellschaft ausgehen, besser hinzuschauen und bei Verdachtsfällen das Hilfetelefon Sexueller Missbrauch zu kontaktieren, sagte von Weiler im Deutschlandfunk (Audio-Link). Kinder in Not seien auf Erwachsene angewiesen, die hinsehen, zuhören und handeln würden. Zudem müsse permanent aufgeklärt werden und nicht nur, wenn ein schwerer Fall die Gesellschaft erschüttere.



Das Hilfetelefon sexueller Missbrauch ist unter 0800-22 55 530 (kostenfrei und anonym) zu erreichen. Das Online-Angebot des Hilfetelefons für Jugendliche finden Sie hier. Verantwortlich dafür ist der Unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs.

