Im Zusammenhang mit den Missbrauchsfällen von Bergisch Gladbach ist eine weitere Anklage erhoben worden.

Oberstaatsanwalt Bremer sagte in Köln, sie richte sich gegen einen Mann aus Bergisch Gladbach. Ihm werde sexueller Missbrauch von Kindern in mehreren Fällen zur Last gelegt.



Seit Oktober vergangenen Jahres ermitteln unter Führung der Kölner Polizei bis zu 250 Beamte gegen ein loses Netzwerk von Männern, die in Internetchats Videos und Fotos ihrer Taten austauschen. Bisher gibt es bundesweit 72 identifizierte Tatverdächtige. Gestern war ein erstes Urteil gesprochen worden. Ein 27-Jähriger wurde zu zehn Jahren Haft mit gleichzeitiger Einweisung in die geschlossene Psychiatrie verurteilt.