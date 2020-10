Im Konflikt um die Region Bergkarabach werfen sich Armenien und Aserbaidschan gegenseitig Kriegsverbechen vor.

Beide Länder bezichtigten sich in entsprechenden Mitteilungen, gezielt Zivilbevölkerung und Infrastruktur unter Beschuss zu nehmen. Die aserbaidschanische Generalstaatsanwaltschaft spricht etwa von mehr als 20 getöteten Zivilisten. Die armenische Seite verzeichnete bisher nach eigenen Angaben mehr als 200 Tote, darunter überwiegend Soldaten. Die Angaben sind schwer überprüfbar, da es kaum unabhängige Beobachter in dem Konfliktgebiet gibt.



Heute waren die zweitgrößte Stadt Aserbaidschans, Gandscha, sowie auch die Hauptstadt der selbsternannten Republik Bergkarabach, Stepanakert, beschossen worden. In einem Brief an den türkischen Präsidenten Erdogan berichtete der aserbaidschanische Präsident Aliyev, dass mehr als ein Dutzend Ortschaften in Bergkarabach wieder in der Hand seines Landes seien.



Armenien und Aserbaidschan kämpfen seit einer Woche erneut um die Region im Süd-Kaukasus. Sie gehört zu Aserbaidschan, wird jedoch überwiegend von Armeniern bewohnt. Armenien geht davon aus, dass auf der gegnerischen Seite türkische Offiziere sowie syrische Kämpfer an den Gefechten beteiligt sind. Aserbaidschans Führung weist das zurück.

