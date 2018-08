Bundeskanzlerin Merkel hat im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Bergkarabach eine weitergehende deutsche Vermittlung angeboten.

Sie sagte in Aserbaidschans Hauptstadt Baku, sie wisse, dass der Konflikt die Region sehr belaste. Deutschland wolle helfen, eine friedliche Lösung zu finden. Im Rahmen der sogenannten Minsk-Gruppe unternimmt Deutschland bereits Vermittlungsversuche. Beide ehemalige Sowjetrepubliken erheben Anspruch auf Bergkarabach. Das führte zuletzt 2016 zu kriegerischen Auseinandersetzungen.



Zum Ende ihrer dreitägigen Südkaukasus-Reise kündigte Merkel an, im Gespräch mit Aserbaidschans Ministerpräsident Alijew auch kritische Punkte wie die Lage der Menschenrechte in dem Land anzusprechen. Beobachter erwarten, dass sie auch die Einreisverweigerung für den CDU-Bundestagsabgeordneten Weiler thematisiert.