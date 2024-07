Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Ein Sprecher der Mine teilte mit, dass der 32-jährige Mann in ein Krankenhaus gebracht wurde. Am Donnerstag war nach einem Erdbeben Gestein in einen Stollen gestürzt. Ein Bergarbeiter kam dabei ums Leben, 17 weitere wurden verletzt.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.