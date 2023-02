USA

Bergung der Trümmerteile von abgeschossenem Ballon läuft

Nach dem Abschuss des mutmaßlichen chinesischen Spionageballons läuft in den USA die Bergung der Trümmer. Ein Sprecher des Pentagon sagte, die Teile lägen vor der Küste des Bundesstaats South Carolina in relativ flachem Atlantik-Wasser, was die Bergung erleichtere.

05.02.2023