Der mutmaßliche chinesische Spionageballon schwebte über dem amerikanischen Luftraum. (AFP / CHASE DOAK)

Ein Sprecher des Pentagon sagte, die Teile lägen vor der Küste des Bundesstaats South Carolina in relativ flachem Atlantik-Wasser, was die Bergung erleichtere. Kampfjets der US-Luftwaffe hatten den Ballon am Abend unserer Zeit abgeschossen. Präsident Biden erklärte, er habe die Anweisung dazu bereits am Mittwoch erteilt. Das Pentagon habe empfohlen, den Ballon aus Sicherheitsgründen über dem Meer abzuschießen. Er war bereits am 28. Januar über Alaska aufgetaucht und dann über Teile der USA und an einem Tag auch über kanadisches Gebiet geflogen. Ein weiterer chinesischer Ballon wurde laut dem Pentagon über Lateinamerika beobachtet.

Nach Angaben von US-Verteidigungsminister Austin hat China versucht, mit dem Ballon strategische Standorte auf dem amerikanischen Festland auszuspionieren, darunter eine Luftwaffenbasis im Bundesstaat Montana, in der Atomraketen lagern. US-Außenminister Blinken hatte deshalb gestern eine geplante Reise nach China abgesagt. Das Land weist die Spionagevorwürfe zurück. Das Außenministerium in Peking erklärte, es handele sich um ein ziviles Gerät zur Wetterforschung, das versehentlich vom Kurs abgekommen sei.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.