Auch am Tag nach dem Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen gehen die Bergungsarbeiten weiter. (dpa / Angelika Warmuth)

Faeser sagte am Unfallort, sie sei auch gekommen, um den Rettungskräften zu danken. Es seien 650 Einsatzkräfte vor Ort gewesen, die Großartiges geleistet hätten. Es werde jetzt alles dafür getan, die Unglücksursache aufzuklären, betonte die SPD-Politikerin.

Der bayerische Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, Bernreiter, sagte, es deute alles auf einen technischen Defekt hin. Es sei kein zweiter Zug oder ein anderes Fahrzeug beteiligt gewesen. Die Polizei rechnet nach eigener Aussage mit langwierigen Ermittlungen.

Weitere Todesopfer befürchtet

Bei dem Zugunglück waren mindestens vier Menschen ums Leben gekommen, etwa 30 wurden zum Teil schwer verletzt. Bayerns Innenminister Herrmann sagte am Unfallort, drei der vier Toten lägen unter einem umgestürzten Waggon. Solange dieser nicht angehoben sei, müsse man mit weiteren Opfern rechnen.

Der Regionalzug war auf der eingleisigen Strecke nach München entgleist. Drei Waggons kippten auf die Seite. In dem Zug befanden sich nach Angaben der Behörden etwa 140 Passagiere, unter ihnen zahlreiche Schulkinder. Die Bergungsarbeiten werden vermutlich mehrere Tage andauern. Ein Polizeisprecher sagte, die Bahnstrecke bleibe über das Wochenende gesperrt.

Auch Bundeskanzler Scholz und Bayerns Ministerpräsident Söder erklärten ihr Mitgefühl mit den Opfern und ihren Angehörigen. Am Samstag wollen sich Bundesverkehrsminister Wissing und Bahnchef Lutz in Garmisch-Partenkirchen ein Bild von der Lage machen. Die Eisenbahnerfamilie sei schockiert, sagte Lutz. Bundespräsident Steinmeier erklärte, er sei in Gedanken bei den Verletzten und allen Angehörigen.

