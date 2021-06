In Deutschland sind im vergangenen Jahr mehr als 1,2 Milliarden Euro Steuern hinterzogen worden.

Das ist der höchste Wert seit 2017. In mehr als 7.100 Fällen wurden rechtskräftige Urteile oder Strafbefehle erlassen. Das geht aus einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums an den FDP-Finanzexperten Herbrand hervor, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Herbrand betonte, Bundesfinanzminister Scholz habe dem Betrug zu lange zugesehen. Bei der Verfolgung von Steuerstraftaten gebe es "blinde Flecken und erhebliche Defizite". Auch fielen die Strafen immer noch zu gering aus. In dem Bericht heißt es weiter, Betrug mit der Umsatzsteuer werde nach wie vor kaum verfolgt.

