Wegen fehlender Lokführer sind im Nahverkehr der Deutschen Bahn in diesem Jahr schon 3.900 Züge ausgefallen.

Das geht aus dem Entwurf eines Briefes an Verkehrsminister Scheuer hervor, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters zitiert. 2018 seien insgesamt 5.000 Pendlerzüge und S-Bahnen ausgefallen, weil es keine Lokführer gab. Man habe daher 1.500 Lokführer eingestellt und gehe davon aus, die Bedarfslücke noch in diesem Jahr schließen zu können, heißt es den Angaben zufolge.



Die Bahn selbst nennt den Bericht in einer Stellungnahme unseriös. Es handele sich um eine von Referenten zusammengestellte und noch nicht abschließend verifizierte Stoffsammlung.