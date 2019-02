In der Affäre um Wahlkampf-Spenden aus der Schweiz hat die AfD dem Bundestag offenbar falsche Spendernamen übermittelt.

Bisherige Vernehmungen hätten die Zweifel bestätigt, sagte der zuständige Staatsanwalt Mathy der Deutschen Presse-Agentur. Der "Spiegel" und "Report Mainz" hatten berichtet, dass mehrere der angeblichen Spender inzwischen bestreiten, der AfD tatsächlich Geld gespendet zu haben. Vielmehr sollen sie lediglich ihre Namen hergegeben haben.



In der Affäre geht es um Spenden für den Bundestagswahlkampf der AfD im Jahr 2017. Die Zahlungen einer Schweizer Firma in Höhe von rund 130.000 Euro gingen an den Kreisverband Bodensee der heutigen Fraktionschefin Weidel. Die AfD hatte dafür eine Liste mit 14 angeblichen Geldgebern vorgelegt.