Das Bundesgesundheitsministerium hat nach Medieninformationen Schutzmasken vom Unternehmen Burda gekauft, für das der Ehemann von Minister Spahn als Lobbyist tätig ist.

Laut einem Bericht des Magazins "Der Spiegel" geht dies aus Unterlagen hervor, die das Ministerium dem Bundestag zur Verfügung gestellt hat. Demnach hat Burda insgesamt 570.000 FFP2-Masken an das Gesundheitsministerium geliefert. Das Geschäft sei in den Unterlagen als Direktbeschaffung ausgewiesen, also ohne vorherige Ausschreibung zwischen dem Ministerium und dem Unternehmen vereinbart worden.



Burda teilte auf Anfrage des "Spiegel" mit, der Ehemann von Gesundheitsminister Spahn, Daniel Funke, sei zu keinem Zeitpunkt in die Transaktion involviert oder darüber informiert gewesen. Es sei auch keine Provision gezahlt worden.



Funke ist seit 2007 für Burda tätig. Seit 2019 leitet er die Berliner Repräsentanz des Unternehmens.

