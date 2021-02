Mit den seit 2018 eingerichteten sogenannten "Anker-Zentren" für Flüchtlinge sind die Asylverfahren nicht wesentlich schneller geworden.

Das geht aus einem Evaluationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge hervor, aus dem Nachrichtenagenturen zitieren. Demnach wurden Erstanträge von neu angekommenen Flüchtlingen in den Ankerzentren fünf Tage schneller bearbeitet als in den anderen Standorten des Bundes, und zwar in 77 statt 82 Tagen. Bei Folgeanträgen beträgt der Zeitgewinn neun Tage.



Die sogenannten Dublin-Verfahren, bei denen geprüft wird, ob ein anderer EU-Staat für das Verfahren zuständig ist, dauern genauso lang. Ingesamt wird in dem Bericht eine "leichte Effizienzsteigerung" festgestellt.



In den Anker-Zentren sollen Ankunft, Asylverfahren, kommunale Verteilung oder Rückführung abgelehnter Asylbewerber möglichst effizient an einer Stelle abgewickelt werden. Ziel war damals vor allem eine Beschleunigung der Asylverfahren auf maximal drei Monate, die inzwischen aber auch an anderen Standorten des Bundesamts erreicht wird.

