Griechenland hat die EU aufgefordert, ein Ende der Zollunion mit der Türkei zu prüfen.

Das berichtet die halbstaatliche Nachrichtenagentur ANA-MPA unter Berufung auf diplomatische Kreise in Athen. Außenminister Dendias forderte demnach in einem Schreiben an EU-Erweiterungskommissar Varhelyi, Zölle zu erheben oder gar eine vollständige Aussetzung der Zollunion in Betracht zu ziehen. Zur Begründung hieß es, die Türkei verstoße mit einseitigen Maßnahmen und Gesetzen gegen die Vereinbarung mit der EU. Konkrete Beispiele wurden indes nicht genannt. Dem Bericht zufolge schrieb Dendias außerdem einen Brief an Bundesaußenminister Maas, wonach die griechische Regierung einen Stopp deutscher Rüstungsexporte wie etwa U-Boote, Fregatten und Panzer an die Türkei verlangt.



Das Verhältnis zwischen Athen und Ankara hatte sich zuletzt erheblich verschlechtert. Hintergrund ist ein Konflikt um Zugriffsrechte auf mögliche Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer.

