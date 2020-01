Nordkoreas Außenminister Ri Yong Ho ist nach Berichten aus Seoul abgelöst worden.

Als neuer Ressortchef amtiere der Politiker Ri Son Gwon, der vor zwei Jahren eine wichtige Rolle bei innerkoreanischen Gesprächen gespielt habe, hieß es unter Berufung auf Quellen in Pjöngjang. Die Absetzung von Ri sei im Zuge einer größeren Kabinettsumbildung in Nordkorea erfolgt. Dieser war seit 2016 Außenminister Nordkoreas. Er hatte unter anderem an den gescheiterten Atomgesprächen mit US-Präsident Trump in Vietnams Hauptstadt Hanoi im vergangenen Februar teilgenommen.