Belarus hat laut einem Zeitungsbericht die Zahl der Flüge aus dem Nahen Osten in die Hauptstadt Minsk deutlich erhöht.

In den neuen Landeplänen seien pro Woche rund 40 Flüge aus Istanbul, Damaskus und Dubai vorgesehen, schreibt die "Welt am Sonntag". Das seien etwa doppelt so viele Verbindungen wie im vergangenen Winter. Laut dem Bericht werden die drei Flughäfen im Nahen Osten zurzeit am häufigsten von Migranten für Direktflüge nach Belarus genutzt. Pro Tag landeten auf diese Weise zwischen 800 und 1.000 Menschen, die dann vom belarussischen Regime dabei unterstützt würden, in die EU zu gelangen, heißt es unter Berufung auf deutsche Sicherheitskreise. Darüber hinaus würden fünf weitere Flughäfen in Belarus darauf vorbereitet, dass sie aus dem Nahen Osten angeflogen werden könnten - einer davon in Grodno, rund 20 Kilometer von der EU-Grenze zu Polen entfernt.



Deutschland und die EU werfen dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, Flüchtlige aus dem Nahen Osten gezielt in die EU zu schleusen, um so Vergeltung für Sanktionen zu üben, die die EU gegen das Land verhängt hat.

